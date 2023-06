SEB: teadmata päritolu raha enda pangakontole lubamine võib viia kohtupinki

Teiseks skeemiks on eelnevalt juba petturite ohvriks sattunud isiku värbamine. Selles olukorras on inimese kohta juba teada palju informatsiooni, mistõttu ei ole tema veenmine ning vahest ka sundimine kurjategijate jaoks midagi keerulist – inimene, kes on näiteks ebakorrektse rahakäitumise tagajärjel kaotanud väga suure summa raha, on kurjategijatele lihtne manipuleerimise teel endale allutada. Neile tehakse ettepanek või ähvardus, sundides isikut vahendama rahasummasid isikliku konto kaudu. Samuti lubatakse näiteks kaotatud raha tagasisaamist või kõigest järgnevast halvast päästmist. Ilmselgelt on säärased illusioonide loomised enamasti väga absurdsed – raha, mis on kurjategijatele kaotatud, enamasti tagasi ei saada. Kuritegelikult omastatud rahasumma panustatakse kiirelt uuesti kuritegevuse ahelasse, et toita uusi skeeme või ülal pidada kuritegeliku jõugu ladvikut.