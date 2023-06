Õnneratta saatejuht töötas 18 aastat ilma palgatõusuta

White on enam kui neli aastakümmet koos kaassaatejuht Pat Sajaki (76) ja õnneratast keerutanud, kuid nüüd teatas Sajak, et läheb 41. hooaja lõpus pensionile.

«Noh, aeg on käes. Otsustasin, et meie 41. hooaeg, mis algab septembris, jääb minu viimaseks,» jagas telenägu Twitteris.

«Ma ei taha sellele isegi mõelda. See on masendav,» ütles White.

White tunnistas ka, et on raske ette kujutada maailma ilma tema enda või Sajakita, kes mängusaadet võõrustaks. «Kõik seostavad õnneratast Pati ja Vannaga. Me oleme nagu Ken ja Barbie. Oleme kõigi kodudes olnud 40 aastat, nii et oleks imelik keegi teine seda teeb.»