Heade üürihindade aeg sai läbi

«Tartus on olnud märgata sarnast trendi, kus üürihindade tõus on 2023. aasta esimese poole vältel olnud juba ligi 8 protsenti. Arvestades, et hooajaliselt on üüriturul taas nõudlus kasvamas, seda eeskätt iga-aastaste haridusasutustega seotud trendi tõttu, võib eeldada, et üürihindade kasv püsib suhteliselt tempokas,» tõi ta välja.