Vaesemate leibkondade laenukulud ületavad sissetulekuid

Uuringust selgus, et kui 2021. aastal oli Eestis selliseid leibkondi 3,1 protsenti kõigist laenudega leibkondadest, siis 2023. aasta esimeseks kvartaliks tõusis nende osakaal 3,4 protsendini.

«Arvestades kui järsk oli intressimäärade ja laenuteenindamiskulu tõus, siis võib tunduda üllatav, et leibkondade hulk, kes võiksid oma laenude teenindamisega hätta jääda, kasvas nii vähe,» märkis Eesti Panga ökonomisti Jaanika Meriküll panga blogis.

Leibkondade sissetulek kasvas 2021. aasta küsitlusperioodist 2023. aasta esimese kvartalini kõigis sissetulekukvintiilides 15–18 protsenti, laenuteenindamiskulu 13–30 protsenti ja tarbimiskulud 42–45 protsenti.

«Sissetulek ja tarbimiskulud on suurenenud enam väiksema sissetulekuga leibkondadel ja laenuteenindamiskulu suurema sissetulekuga leibkondadel. Väiksema sissetulekuga peredel on rohkem tarbimislaene ja suurema sissetulekuga peredel kinnisvara tagatisel laene. Kuna intressimäärade tõus mõjutab valdavalt just kinnisvara tagatisel laene, on ka laenuteenindamiskulud kasvanud enam suurema sissetulekuga leibkondadel,» ütles Meriküll.

Ta lisas, et kuigi protsentuaalselt on tarbimis- ja laenuteenindamiskulud suurenenud enam kui sissetulek, siis eurodes on sissetulek kasvanud endiselt rohkem kui laenuteenindamiskulu ja arvestuslik elatusmiinimum.

Intressimäärade tõus on mõjutanud suurema sissetulekuga laenuperesid, kellel on põhiliselt kinnisvara tagatisel laene.

See on Merikülli sõnul ka peamine põhjus, miks negatiivse finantsmarginaaliga ja makseraskustes leibkondi on seni lisandunud väga vähe. «Peredel on küll jäänud vähem raha tarbimiseks, kuid seda on olnud piisavalt, et katta nii laenuteenindamiskulud kui ka minimaalsed tarbimiskulud,» ütles ta.

Kokkuvõttes selgub finantshaavatavuse analüüsist, et Eesti laenuperedest on rahaliselt kõige haavatavamad väiksema sissetulekuga leibkonnad, kellel on põhiliselt tarbimislaene.