Võitjad ja kaotajad ⟩ Vaata, mis sektorid ja piirkonnad on majanduskriisis kõige enam kannatanud

Levinuim negatiivne panustaja on puidutöötlemise tegevusala. Kui veel mõni aasta tagasi olid Eestis toodetud puitmajad edulooks, siis praegu on sektor ühes teiste puittoodete tootjatega selgelt raskustes, tõdes statistikaameti juhtivanalüütik Märt Leesment statistikablogis.

Kui vaadata veebruari-aprilli käibe muutust kohalikes omavalitsusüksustes võrreldes 2022. aastaga, võib märgata, et piirkonniti on olukord üsna erinev. On omavalitsusi, kus ettevõtted on suutnud käivet kolmandiku (Narva-Jõesuu linnas lausa poole) võrra kasvatada, kuid on ka omavalitsusi, kus registreeritud ettevõtted on kaotanud kolmandiku aasta varasemast käibest.