Igavesed kemikaalid ⟩ 3M pakub vähitekitajate kasutamise eest miljardeid dollareid

Ettevõte, mis toodab muude tööstustoodete hulgas Post-It märkmepabereid, Scotch kleeplinte ja N95 kaitsemaske, teatas, et maksab 13 aasta jooksul kuni 10,3 miljardit dollarit, et rahastada USA avalikke veetarnijaid, kes on nende kasutatavaid «igavesi kemikaale» joogivees tuvastanud.

«Igavesteks kemikaalideks» nimetatakse polüfluoroalküül- ja perfluoroalküülaineid (PFAS), mida on leitud sadadest majapidamistarvetest, sealhulgas meigist ja vaipadest, ning neid kasutatakse vett, rasvu ja õli tõrjuvate katete valmistamiseks.

3M on viimase kahekümne aasta jooksul seisnud silmitsi tuhandete kohtuasjadega seoses PFAS-i sisaldavate toodete tootmisega. Need kohtuasjad väidavad, et 3M teadis, et PFAS põhjustab vähki, arengudefekte ja muid terviseprobleeme ning et kemikaalid saastasid USA joogiveesüsteeme.

Eelmisel aastal teatas 3M, et lõpetab vastuoluliste kemikaalide tootmise 2025. aasta lõpuks.

3M-i väljapakutud kokkulepe saabus vaid nädalad pärast seda, kui kolm teist ettevõtet, Chemours, DuPont ja Corteva, teatasid, et maksavad rohkem kui 1 miljard dollarit, et lõpetada kohtuvaidlusi «igaveste kemikaalide» üle.

3M ütles, et tema mitme miljardi dollari suurune arveldus ei ole vastutuse tunnistamine. Kui kohus kokkulepet ei kinnita, teatas ettevõte, et on valmis jätkama enda kaitsmist kohtuvaidlustes.