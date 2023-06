Kriis käes ⟩ Makseraskustest ja pankrottidest päästab vaid eriolukorra väljakuulutamine

Tänast põllumajandushooaega iseloomustab külm kevad ning erakordselt vähe sademeid mai ja juunikuus, mis on muutnud olukorra kriitiliseks. Otseselt on mõjutatud teraviljakasvatajad, aiandus ning söödakultuuride kasvatajad. Kõige keerulisemas seisus on loomakasvatajad, kellel on vaja sööta. Hinnanguliselt on oluliselt väiksem silo tegemise esimene niide ning on näha, et ka teine niide tuleb tavapärasest tagasihoidlikum.