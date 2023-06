Euroopa Liit karmistas Venemaa-vastaseid sanktsioone

«Eesti ja Euroopa Liit töötavad jätkuvalt selle nimel, et sanktsioonid oleksid võimalikult tugevad ja tõhusad ning mõjutaksid neid sektoreid, millest Venemaa saab kõige rohkem tuge oma Ukraina-vastase agressiooni rahastamisel,» ütles välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ja lisas, et uusima sanktsioonipaketi välja töötamisel keskenduti juba kehtivatest sanktsioonidest möödahiilimise tõkestamisele.

Tsahkna rõhutas, et sõja hinna tõstmist Venemaale tuleb aga jätkata seni kuni vaja ja arutelud uute sanktsioonide üle on samameelsete liikmesriikide ringis juba alanud. «Eesti ja EL ei peatu enne, kui Ukraina on selle sõja on võitnud ning Venemaa ja selle juhtkond on oma tegude eest vastutanud.»