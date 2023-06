Varese sadama arendaja on riigikohtus kaotamisega rahul

«Mul on väga hea meel. See võib küll naljakas tunduda, aga nii see on,» ütles Raudvere BNS-ile. «Praegust majanduslikku olukorda arvestades oleks tuulegeneraatori paigaldamine olnud paras peavalu. Õnneks lahendati see olukord minu eest positiivselt ära,» viitas Raudvere neljapäevasele riigikohtu otsusele.