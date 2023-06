Riigikohus jättis elektrituuliku püstitamise vaidluses õiguse vallale

Otsuse põhjenduste kohaselt on Pahapilli küla elanikud väitnud, et planeeritav tuulik on liiga lähedal elamutele ja selle tekitatav müra ning visuaalne mõju avatud mererannikul häirib neid. Samuti on viidatud vastuolule Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga ja Mustjala valla külade üldplaneeringuga.