Leedu: sanktsioonirikkumiste tõttu on piiri ületamine üha raskem

«Mis puutub järjekordadesse (Valgevene piiril – BNS), siis need ei tekkinud mingil suvalisel põhjusel, vaid seetõttu, et sanktsioonide rakendamise kontrolli on kõvasti tugevdatud. Ja ma tõesti toetan tolli kogu tema töös,» ütles Skuodis neljapäeval ringhäälingule.

«Peagi keelatakse mõningate kahesuguse kasutusega kaupade vedu üle piiri, eile lepiti kokku täiendavas sanktsioonipaketis. Praegu oleks mul tõesti raske lubadusi anda, seda enam, et idapiiri ületamise lihtsus ei sõltu minust. Arvan, et see läheb keerulisemaks ühelainsal lihtsal põhjusel – meil on kahjuks liiga palju sanktsioonide rikkumisi ja ärisid, mis ei tee au,» lisas kommunikatsiooniminister.