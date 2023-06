Estlinki ülekandeliini hooldustööd said läbi, kuid elektri hind püsib ikka kõrgel

Kuigi võrreldes aprilli ja maiga on viimastel nädalatel elektri börsihind ligi poole kõrgem, siis Eesti Energia hinnangul oleks pigem kohane öelda, et hind on stabiliseerumas. Mulluste tasemetega võrreldes on elekter praegu siiski paar korda odavam. Energiafirma turuanalüüsi strateegi Olavi Milleri sõnul on küll Estlinki hooldustööd läbi, kuid kõrgema elektrihinna tingib kallim elekter ka Skandinaaviamaades.

«Alanud on tavapäraselt suvise madala nõudluse perioodiga kaasas käivad hooldustööd mitmetes suurtes tootmisjaamades, mis pakkumist turul vähendavad. Näiteks Rootsis on praegu üle 1000 megavatti hoolduses alates mai lõpust kuni juuli lõpuni. Suuremad hooldustööd planeeritaksegi nimelt valitud aegadele, kui tavatarbimist, näiteks kodude kütmist, on oluliselt vähem,» selgitas Miller.

Näiteks on Rootsi Ringhals 3 tuumajaam hoolduses kuni 28. juunini ja seejärel algab tuumajaama Forsmark paarinädalane hooldus.

Täiendavalt mõjutavad turuhinda ka ilmastikulised tegurid. Kui varem tõi hinna madalale eelkõige suur taastuvenergia toodang nii päikesest, tuulest kui hüdroenergiast, siis viimastel päevadel on tuuletoodang olnud tagasihoidlikum.

«Märkida tasub ka seda, et kui ilm kujuneb väga kuumaks, siis jõuame teise äärmusesse ning tarbimine hakkab suurenema hoopis jahutamise tõttu,» ütles Miller.

Alexela energiakaubanduse portfellijuhi Kalvi Nõu hinnangul on kõrgete hindade taga peamiselt madal tuuleenergia toodang Põhjamaades ja Baltikumis. «Kuna energiaturg püsib endiselt volatiilne, siis need tarbijad, kes eelistavad stabiilsust, neile soovitame oma pingevaba paketti, mis on universaalteenuse hinnalaega kuuajalise fikseeritud hinnaga börsipakett. Hetkel on pingevaba pakett keskmisest börsihinnast madalama hinnaga,» lausus Nõu.