Põllumehed ootavad valitsuselt põuakahjude leevenduseks kriisiabi

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) juhatuse esimees Ants Noot ütles sektoris valitsevat olukorda kirjeldades, et viimaste nädalate kuivuse tulemusel on saagikaod sel aastal möödapääsmatud. «Piirkonniti on seis küll natuke erinev, aga puudutatud saavad suure tõenäosusega kõik,» kinnitas Noot. Ta lisas, et tänaseks on põud üle-Euroopaline probleem ja lõunapoolsetes riikides on hinnatud võimalikeks saagikadudeks lausa 50-80 protsenti.

«Olukord põllumajandussektoris on läinud üsna pingeliseks ja üleval on mitmeid akuutseid teemasid, mis ootavad lahendamist. Lisaks veel languses olevad piimahinnad, sisendhindade volatiilsus, hiljutised öökülmad jne. Hea uudis on see, et EL kalandus- ja põllumajandusministrite nõukogu on põhimõtteliselt otsustanud kriisiabi andmise. Läbirääkimised tingimuste üle võtavad veel kindlasti aega, aga anname koja poolt maksimumi, et meie ettevõtjad sellest kõrvale ei jääks,» sõnas Noot.

EPKK nõukogu liige Jaak Läänemets ütles kohtumise järgselt, et regionaalministri kutse ümarlaua kohtumisele tuli just õigel hetkel kuna põllumeeste esindajad soovisid samuti kohtumist, et arutada põuakahjustustest tingitud olukorda.

«Kohtumise eesmärgiks oligi ministrile anda sektorisisene vaade olukorrast ja otsida võimalusi riigipoolse toe saamiseks. Täna me veel konkreetseid lubadusi ja otsuseid vastu ei võtnud, kuid aruteluteemad on lauale tõstetud ja selle üle on heameel,» rääkis Läänemets, kes on ühtlasi teraviljaühistu KEVILI nõukogu liige. Ta lisas, et keerulised ilmastikutingimused tõstatavad üles küsimuse, kas põllumees on enda poolt teinud kõik, et põuast tingitud riske maandada. «Võimekus riske ette näha ja nende ärahoidmiseks vajalikke samme teha, on teema, mis on põllumehel ja loomakasvatajal pidevalt üleval ja ootab iga päev lahendamist,» ütles ta. «Hea on, kui riigipoolne abi tuleb siis, kui muud meetmed on kõik kasutatud. Nii saame kindlad olla, et sügisel on toidulaual piisavalt kõigile kättesaadava hinnaga kvaliteetset kodumaist toitu.»