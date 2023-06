Puust ja punaseks: mis vahe on autolaenul ja liisingul?

Autolaen ja liising on kaks erinevat panga poolt pakutavat krediidivõimalust. Nende peamine erinevus seisneb omandiõiguses – liisingu korral on sõiduk laenu tagatiseks ja jääb liisinguperioodi lõpuni liisingufirma omaks, samas kui autolaenu puhul saab klient kohe auto omanikuks. Auto omanikul on vabadus otsustada, kas ta soovib lisaks kohustuslikule liikluskindlustusele ka kaskokindlustust, samuti on kahe lahenduse puhul erisused käibemaksu arvestuses ning muidugi ka intressimääras.

Liising enamasti kallimatele sõidukitele

LHV liisinguosakonna juht Erki Link sõnab, et liisingut kasutatakse enamasti uuemate autode puhul. «Liisinguga soetatakse enamasti kallimaid sõidukeid – näiteks LHV liisinguportfelli sel aastal lisandunud sõidukite keskmine maksumus on 32 400 eurot ja keskmine vanus soetamise hetkel kolm aastat. Liisingu puhul on valikus kaks varianti – kapitalirent ja kasutusrent. Kasutusrent annab paindlikkuse – võimaluse sõidukit rendiperioodi jooksul kasutada ning siis otsustada, kas see tagastada, kasutusperioodi pikendada või see liisingust välja osta. Alati on võimalik ka liisinguperioodi kestel auto müüa, makstes seejuures maha liisingu jäägi. Kapitalirent sarnaneb järelmaksule, mille puhul tasutakse liisinguperioodi jooksul kogu sõiduki maksumus koos intressidega ja klient saab lepingu lõppedes sõiduki omanikuks,» ütles Link.

Liisingu puhul tuleb silmas pidada, et selle tingimustes on rohkem piiranguid nii sõidukile kui ka selle kasutajale – näiteks kaskokindlustuse kohustus, aga ka sõiduki garantii säilitamine. See tähendab, et garantiiperioodil tuleb sõidukit hooldada ja remontida selleks tootja poolt volitatud esinduses vastavalt ettenähtud tööde nimekirjale. Nii saab pank tagada, et auto on hästi hoitud ning säilitab maksimaalselt oma väärtust. Kui sõiduki garantiiaeg on läbi, kaob üldjuhul ka eeldus, et sõidukit margiesinduses hooldataks. Erandiks on kasutusrent, kus tuleb arvestada ka sõiduki tagasiostukohustuse võtja poolsete tingimustega. «Piiranguid ja kindlustuskohustust aitab kompenseerida intressimäär, mis on üldjuhul väiksem kui autolaenul, sest liisingu puhul on sõiduk ise ka laenu tagatis, autolaenu näol on tegemist tagatiseta krediidiga,» sõnas Link.