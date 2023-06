Euroopa Komisjon tahab raha juurde: Eesti makse kasvaks kümnendiku võrra

«Komisjoni ettepanek annab Ukrainale kindluse stabiilseks abiks järgmiseks neljaks aastaks ja signaali Venemaale, et me kavatseme koos pingutada võiduka lõpuni,» ütles Võrklaev. «Oleksime väga oodanud, et komisjon leiab seoses muutunud julgeolekuolukorraga lisavahendeid ka teistele kaitsevaldkonna programmidele kui Kaitsefond. Tugevdamist oleks vajanud näiteks Sõjalise Liikuvuse programm ning eelarvet ootab Euroopa kaitseinvesteeringute programm, mille ettepanekut pole komisjon veel esitanud. Piisav rahaline kate puudub ka komisjoni juba esitatud ettepanekutel kaitsetööstuse ühishangete ja laskemoona algatuste jaoks.»

Sakslased kriitilised

Sakslased on avaldanud EK ettepaneku suhtes juba kriitikat ja vastuseisu. FDP parlamendisaadik Moritz Körner ütles, et ELi eelarves on niigi piisavalt raha: koroona taastefondi vahenditest on praeguseks üle kantud vaid murdosa rahast, samuti on kasutamata suurem osa struktuurivahenditest.