Ohutus ennekõike ⟩ Praamifirma manitseb reisijaid turvaliselt käituma

Näiteks ustest liikudes on tavaline, et tekib ka tuuletõmme, mis omakorda liikumise keerulisemaks teeb. Seetõttu tuleks alati hoida käega uks lahti senikaua, kuni on ukseavast läbi astutud ja seejärel lastud uksel sulguda. Teine olukord, mida laevameeskond alati ka oma tähelepanu all hoiab, on liikumine reelingute ääres. Eriti laste puhul on tavaline, et tahetakse nendel turnida.