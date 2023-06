«Metsatööstus on oluline majandusharu, korras ja hästi hoitud mets on iga Eesti inimese oluline väärtus. RMK raiemaht on langev, proovime neile anda ette vaate sada aastat, kuidas see olema hakkab, siis pole iga ministri vahetudes rapsimist,» ütles Michal.