Balbiino turundusdirektor: peame tõstma hinda, et ellu jääda

Olete turundanud nii Kalevi komme ja šokolaadi, Leiburi leiba-saia kui nüüd ka Balbiino jäätiseid. Mis on peamine erinevus nende toodete turundamises?

Enne neid töötasin ma ka Teres, kokku olen olnud 35 aastat eri toidutööstustes. Toit on emotsionaalne teema ja läheb kõigile korda. Me sööme emotsioonidest lähtuvalt, toidulaual põrkuvad maitse eelistused ja maailmavaated. Erinevused on tarbija käitumises ja vajadustes, mida üks või teine toiduaine rahuldab.

Turundus algab juba tootearendusest. Väga head toodet on vahel võimalik müüa ka ilma suurema reklaamita, aga võõra maitse või igava toote puhul ei aita ka kallis ja hea nähtavusega kampaania. Minu kogemuse järgi saadab kindel edu tuttavat ikoonilist maitset ja nimetust. Näiteks Kirju koera ja Kohukese jäätise puhul töötas toodete ja brändide sünergia.

Milline on eestlaste jäätisemaitse täna, kas see on jäänud truuks rammusale koorejäätisele või nõutakse rohkem itaaliapäraseid jäätiseid?

Koorejäätis on kindla peale minek. Aprillis lanseeritud Kohukese jäätis, milles on 35 protsenti kohupiima, osutus väga edukaks ja müüs poole rohkem kui talle järgnenud Vanilla Ninja jäätis. Kui uudsuse võlu kaob, siis see ilmselt enam nii palju ei müü ja Vanilla Ninja võtab taas oma liidrikoha tagasi.