Twitteri töötajad pöördusid kohtusse, kuna peale omanikuvahetust ei makstud neile lubatud preemaid

Endine Twitteri töötaja Mark Schobinger koos oma kolleegidega kaebas firma kohtusse. Schobinger oli Twittero juhtivtöötaja, kelle vastutusalas on hüvitiste maksmine, kuid mees ei kuulnud tippjuhtkonda, kellel on lõplik otsustusõigus. Ta lahkus Twitterist eelmisel kuul, kui sai teada, et Twitter ei plaani 2022. aasta eest töötajatele boonuseid maksta.