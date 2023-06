Kliimaraport: Euroopa soojeneb maailma keskmisest kaks korda enam

«Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) kuuest regioonist on Euroopa kõige kiiremini soojenev ja paljude riikide jaoks oli Lääne- ja Lõuna-Euroopas 2022. aasta ajaloo kõige soojem. Suvi oli läbi aegade kõige kuumem – kõrged temperatuurid süvendasid raskeid ja laiaulatuslikke põuatingimusi, andes kütust maastikupõlengutele, mille tulemusena tekkis suuruselt teine põlenud ala ja põhjustas tuhandeid kuumaga seotud liigsuremuse juhtumeid,» ütles Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) peasekretär Petteri Taalas. «Varajane hoiatus on fundamentaalne ette nägemaks ja vähendamaks kasvavate ekstreemsete oludega kaasnevaid mõjusid,» lisas ta.

Euroopa kliimaraporti 2022 kliimapoliitika peatüki fookusteema on energia, mille osas on häid uudiseid. «Esimest korda toodeti Euroopa Liidus elektrit tuule- ja päikeseenergiast rohkem kui maagaasist. Uuenevate ja madala süsinikusisaldusega energiaallikate suurenev kasutamine on ülioluline fossiilsetest kütustes sõltuvuse vähendamiseks ja panustab oluliselt kliimaneutraalsusesse ning inimtekkelise kliimamuutuse mõjude vähendamisse. Kliimateenustel on teiste oluliste rakenduste seas võtmeroll kindlustamaks energiasüsteemide vastupidavust kliimaga seotud šokkidele, süsteemide planeerimisel ja energia tõhusust suurendavatest meetmetest teavitamisel,» ütles Taalas.