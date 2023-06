Sel nädalal kohtusid ELi riikide energiaministrid Luksemburgis, et energiaturu reform paika panna – kuid kokkulepet ei sündinud. «Komisjon tegi oma ettepaneku elektrituru disaini kohta juba märtsis ja nüüd on vaja edasi liikumiseks liikmesriikide ning europarlamendi seisukohti, et eelnõu tekst lõplikult kokku leppida,» ütles energiavolinik Kadri Simson (KE). Reformi eesmärk on Simsoni sõnul leida lahendus, «mis aitab vähendada tarbijate energiaarvete sõltuvust fossiilkütuste hindade kõikumisest ning kiirendada investeerimiskindluse abil taastuvenergia turule tulekut».