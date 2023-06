Kuusakoski: romusõiduki ja terase hind on aastaga oluliselt tõusnud

«Meie varasem kogemus näitab, et suvepuhkuste ajal võtavad paljud eestlased oma kodudes-maakodudes ette põhjalikumad ehitustööd ning koristamised, mida nüüd turgutavad vanametalli äraviimiseks klientidele üsnagi sobilikud hinnad. Küllap on inimesi hindava pilguga oma hoovile vaatama pannud ka automaksu hirm või soov saada vabu vahendeid kaitseks ebakindlatele majandusoludele,» kommenteeris Kollamaa pressiteates.

«Maailmaturg võbeleb samas endiselt – kõik ootavad innukalt Hiina täiendavaid stimuleerivaid meetmeid nõudluse leevendamiseks, samuti keskpanga poliitikakujundajate värskeid teadmisi,» märkis ta, lisades, et nõrgem USA dollar aitab toetada investorite nõudlust, aga jääb kahtlus, kas see on kokkuvõttes piisav.