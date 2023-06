Eesti energiapoliitika üks läbiv sõnum on aastaid olnud, et taastuvenergia toob elektri hinnad alla. Tänaseks olemegi selleni jõudmas – rohkem tootmisi, puhas ja soodne energia. Hea nii tarbijale, majandusele kui ka loodusele. Väiketootjad on energeetika osa, enda tarbimise mahus päiksepaneelide paigaldamine on jätkuvalt tasuv ja kasulik, selles käivad turujõud ehk igaühe rahaline kasu ja energeetikapoliitika – minna üle taastuvale – koos.