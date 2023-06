Anne Veski: minu puhul see nii ei toimi, et ostad mingeid aktsiaid ja siis lihtsalt ootad, et nüüd saad rikkaks

Anne Veski tunneb koduaias askeldades suve algusest rõõmu ning seab end tihedaks kontserttuuriks vormi iga päev jalutades ja hommikuvõimlemist harrastades. Armastatud laulja on alati elanud põhimõtte järgi, et üle oma võimete ei tegutse ja alati tuleb jätta midagi tagataskusse. Tööga teenitud säästud pani ta intressitulu teenima Coop Panka, kirjutab Coop Pank uudiskirjas.

«Mind on nii kasvatatud, et elus tuleb loota ainult iseendale. Sa pead enda tuleviku ise ära kindlustama. Seda ma olen püüdnud teha. Ma olen alati säästnud raha, et ei peaks tulevikus üksnes pensionist elama. Aegadel, mil teenistus on hea, siis tuleb ikka natuke raha kõrvale panna. Ma pigem söön tatraputru, aga panen alati raha kõrvale. Nõnda toimides need säästud aastatega kogunevad,» avas Anne ka rahateemadel oma mõtteid.

«Olen varem tegelenud ka veidi investeerimisega, kuid sellest ei tulnud midagi välja. Kui sa seda teemat ei valda, siis ära roni sinna. Minu puhul see nii ei toimi, et ostad mingeid aktsiaid ja siis lihtsalt ootad, et nüüd saad rikkaks,» rääkis ta. «Siis kui hoiuseintressid olid vaid 0,03 protsenti, seisid mul säästud lihtsalt pangaarvel. Nüüd kui aastase hoiuse intress on tõusnud üle kolme protsendi, valisin ma oma säästude hoiustamiseks Coop Panga. Mulle meeldis, et tegemist on Eesti oma pangaga ning nende pakutud tingimused vastasid minu ootustele.»