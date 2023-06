Linnahalli vastu tunnevad huvi isegi investorid Dubaist

«Viimase kahe aasta jooksul on meil käinud läbirääkimised, aga need läbirääkimised ei olnud sisulised. Me püüdsime aru saada, mis on ärisektori huvid, selleks, et meie pakkumine oleks adekvaatne. Aga huvi on olemas, huvi on rahvusvaheline ja suured arendajad on juba teinud ka pakkumisi,» rääkis Kõlvart, märkides samas, et arendajate pakkumisi ei saa linn siiski eraldi käsitleda, vaid erasektori partner tuleb leida konkursi raames.