Foto: Tiit Mõtus / Prisma Peremarket AS

Viimasel ajal on mitmed toidutootjad vähendanud pakendite kaalu. Ehkki tarbijad arvavad sageli, et pakendite või toote koguse vähendamine toob kaasa nende kallinemise, selgus uurimisel, et tavaliselt kahaneb koos pakendiga ka toote hind.