Starshipi pakirobotid hakkavad Bolti tellimusi laiali vedama

«Nii Bolt kui ka Starship on loonud uuenduslikke tooteid, mis on muutnud inimeste liikumist ning kaupade ostmist ja kättesaamist linnades,» ütles Bolti tootejuht ja president Jevgeni Kabanov, lisades, et nüüd saavad ettevõtted need kaks teenust ühendada. Pikemas perspektiivis loodab Bolt Kabanovi sõnul koostööd laiendada.