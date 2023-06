Võimas tõus ⟩ Eesti hinnatase jõudis Euroopa keskmise lähedale

Pikemas vaates on Eesti SKP elaniku kohta lähenenud kiiresti EL keskmisele – kui 20 aastat tagasi oli pärast riikidevaheliste hinnaerinevuste kõrvaldamist ehk ostujõustandardi järgi Eesti SKP elaniku kohta 48%, 10 aastat tagasi 74%, siis eelmisel aastal oli see juba 87% EL keskmisest. Samas, eelmisel aastal vähenes see osakaal Eesti kiire hinnakasvu tõttu ligi 2 protsendipunkti.

Lätis oli see osakaal 74%, Leedus ligi 90%. Leedu vastav näitaja ületab Eesti oma juba alates 2019. aastast. Kuigi Eesti SKP elaniku kohta suurenes eelmisel aastal jooksevhindades, jäi see kasv maha üheksa EL riigi, sealhulgas Läti ja Leedu, kasvudest. Samas on Eesti majanduses üldine hinnatase teiste riikidega võrreldes kiiremini tõusnud. Mida kiiremini hinnad kasvavad, seda enam need pidurdavad või ka vähendavad ühe liikmesriigi ostujõustandardi järgi arvutatud SKP-d EL keskmise suhtes.