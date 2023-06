Tahad korteri hinda alla kaubelda? Sellise korteri puhul on kõige rohkem langusruumi

Kinnisvarabüroo Uus Maa analüütiku Risto Vähi kinnitusel on praegu läbirääkimistel kõige olulisem hind – kui müüja on natuke paindlikum, siis saab tehingu tehtud küll. «Märtsis-aprillis kasvas oluliselt kuulutuste vaatamise statistika, aga tehinguid tehti suhteliselt vähe. Mais ja ka juunis on see huvi juba reaalseteks tehinguteks pöördunud ning üldine aktiivsus on tuntavalt kasvanud. Kui hinnastamine on õige, siis jõuavad ostja ja müüja kokkuleppele,» ütles Vähi pressiteates.

«Kõige raskemad läbirääkimised käivad keskmiste korteritega ning selles segmendis on toimunud ka kõige suurem hinnalangus – isegi 25–30 protsenti tipust. Keskmine korter tähendab keskmises seisukorras pinda, kus saab elada, aga tegelikult võiks juba remonti teha. Selles segmendis on peamine kitsaskoht osapoolte erinev nägemus vara seisukorrast ja väärtusest. Müüja jaoks on 10 aastat tagasi remonditud korter peaaegu uueväärne või sellele lähenev, aga ostja jaoks selgelt enam mitte ja tuleks teha lisainvesteeringuid. Selliseid igas mõttes keskmisi pindasid on müügis küllalt palju ja tehing sõltub otseselt müüja hinnapaindlikkusest,» ütles Vähi

Ta lisas, et oluline on ka maja seisukord. «Võib öelda, et pigem eelistatakse remonti vajavat korterit renoveeritud majas kui renoveeritud elamispinda kehvas seisus elamus. Kui saad korras korteri hooldatud majas, siis on muidugi kõige parem,» lisas Vähi.