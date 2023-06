Alternatiivturul olev Robus leidis innovatsiooni jaoks raha

Väljaarendatavad treeningvahendid Smart GymBars, millele on sisse antud ka rahvusvahelise patendi taotlus, mõõdavad automaatselt muutuva vasturaskusega treeningu käigus tõstetud tonnaaži, sooritatud kordusi, töö mahtu vattides ning lihase düsbalansse. Tehnoloogia rakendusliku pilootprojekti läbi viimiseks on sõlmitud eelkokkulepped spordiklubide keti Golden Club ning Eesti jalgpalli premium liiga tippklubi Paide Linnameeskonnaga.

Robus Group AS on Nasdaq First Northil kaubeldav Eesti sporditehnoloogia firma, mis pakub terviklikku treeninglahendust Euroopa disainipatendiga kaitstud treeninginventarist GymBars ja videotreeningute platvormist Robus Athletics.