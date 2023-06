Bolti uued tõuksid teevad kahekesi sõitmisele lõpu

Bolt tutvustab täna Londonis toimuval suurimal liikuvustehnoloogiate messil MOVE 2023 uut elektrilist tõukeratast Bolt 6, mis on loodud kõige mugavama ja turvalisema sõidukogemuse tagamiseks.

Bolti insenerid on uut tõukeratast arendades lähtunud linnade ja sõitjate vajadustest.

«Elektrilise tõukeratta majasisene väljatöötamine annab meile täieliku kontrolli tark- ja riistvara üle, mis võimaldab meil pidevalt uuendada tõukerataste turvafunktsioone. Näiteks on Bolt 6 võimeline tuvastama mitmekesi tõukerattal sõitmist, libisemist, järsku pidurdamist ning ka kokkupõrkeid reaalajas,» selgitas Bolti sõidukite osakonna juht Ardo Reinsalu.

«Uue tõukerattamudeli parkimissüsteemi on täiendatud tehisintellektiga. Tänu sellele saab Bolt senisest täpsemalt kontrollida pargitud tõukeratastest tehtud fotosid, veenduda, et klient on ratta parkinud korrektselt ning kliente ümberparkimise vajadusest ka teavitada,» selgitas Reinsalu.

Tõukerattal on valdkonna laiemaid seisulaudu ja ergonoomiline juhtraud, mis aitavad klientidel säilitada sõidu ajal mugavat kehahoiakut. Seisulaua all asuv aku tagab parema stabiilsuse ja kaalujaotuse. Takistuste ohutuks ületamiseks on Bolt 6 varustatud vedrustusega ja suurema esirattaga.