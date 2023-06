Suvitajad viivad raha ka maa väikepoodidesse

«Jaekaubanduse suvine muster näitab, et eestlaste suvine ringirändamine aitab kohalikku elu väga palju hoida,» ütles Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla. «Mõju on otse näha meie poeketi üleriigilisest statistikast, kus kasvab kohalike väikepoodide käive ja koguni rohkem kui iga neljas ost tehakse Coopi väikepoest. Selle eest tuleb meie inimesi kiita, sest nii saame üheskoos edendada kohalikku elu ja väikepoed saavad ülejäänud aastaks rammu.»

Rohtla lisas, et kohalike kaupluste sortiment pakub põnevust, kuna näiteks Coopi väikepoodide lettidelt leiab palju konkreetsele piirkonnale iseloomulikke tooteid. «Suvel pälvibki just kohalik toodang ostjate erilist tähelepanu – kohalike väiketootjate liha, piimatooted, aga avastatakse ka palju muud eripärast ja maitsvat. Kindlasti kutsun üles näiteks oma jaanioste sooritama just kohalikust kauplusest,» ütles ta.

«Üldiselt varustame väikepoed tsentraalselt keskühistu kaudu, aga kaubavalik sõltub ka poe asukohast ja inimestest, kes seal käivad,» kirjeldas Rohtla. «Lisaks on kohalikes kauplustes lisavalikud ehk nn sortimendi ääred. Need valikud arvestavad tarbijate spetsiifilisemate eelistustega, samuti on alati oodatud ka klientide tagasiside ja on kordi, kus meie väikekauplus ongi sortimenti vastavalt erisoovidele täiendanud.»

Rohtla rääkis ka, et kohalikud väikepoed hoiavad toiduvärskuse osas väga kõrget taset, et kliendid tuleksid oma põhioste just sinna sooritama. «Ja toit ringleb väikepoes väga kiiresti, kuna kogused on väiksemad,» ütles ta.

Coop Eesti koosneb 18 kohalikust tarbijaühistust, kellele kuulub kokku 320 kauplust üle riigi ehk ligi pooled Eesti poed. 2021. aastal oli Coopi ühistute käive kokku 752 miljonit eurot, millega on turuliider. Coopis töötab üle 6000 inimese.