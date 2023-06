Eesti investeerijatest investeerib iga kolmas igal kuul

Ta tõi esile, et SEB enda statistika näitab, et naised eelistavad paigutada raha investeerimisfondidesse ning tähtajalisele hoiustele. «58 protsenti Eesti naistest, 56 protsenti Läti ja lausa 63 protsenti Leedu naisinvesteerijatest eelistab tähtajalisi hoiuseid, mis tagab neile fikseeritud perioodil raha hoiustamise ja väikese kasvu. Baltikumi mehed, kes tegelevad investeerimisega, on aga riskialtimad ja ühed populaarsemad finantsinstrumendid nende seas on ETFid ja aktsiad. Eestis on neisse raha paigutanud vastavalt 67 protsenti ja 61 protsenti meestest, Lätis 66 protsenti ja 57 protsenti ning Leedus 69 protsenti ja 68 protsenti,» tõi Koplimäe esile.

Ta rõhutas, et kui aasta tagasi oli eraklientide säästudest 86 protsenti arvelduskontol ja vaid 14 protsenti tähtajalisel hoiusel, siis tänavu esimese kvartali lõpuks on esimene näitaja kahanenud 80 protsendile. Seejuures on eraisikute tähtajaliste hoiuste maht aastaga kahe ja poole kordistunud.

«Iga finantsinvesteeringuga käivad kaasas riskid ning nende hindamine on äärmiselt oluline. Hoides oma raha tähtajalistel hoiustel või ostes fondi osakuid, on investeeringult teenimisvõimalus riskantsematest finantsinstrumentidest madalam. Kuid see võib pikaajaliselt aidata oma sääste inflatsiooni ja sellega kaasneva ostujõu languse eest paremini kaitsta ning vara väärtust säilitada või kasvatada, kui võrrelda raha hoidmisega kontol nullilähedase intressiga,» selgitas Koplimäe võimalike põhjuseid, miks inimeste investeerimis- ja hoiustuskäitumine on mõnevõrra tänast majandusseisu arvestades muutunud.

Finantsalane teadlikkus mõjutab investeeringu varaklassi valikut