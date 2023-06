Uued radarisüsteemid vabastavad enamuse tuulikutest kõrguspiirangutest

«Sõjalise riigikaitse spetsialistid on aastaid otsinud võimalusi, et vähendada elektrituulikute mõju meie õhuseiresüsteemi töövõimele. Meil on hea meel, et viimaste aastate jooksul on toimunud suur arenguhüpe õhuseire arendamisel, kus on paranenud nii kaitseväe tuvastusvõime kui ka antud võimalus tuuleparkide arendamisesse,» ütles RKIK side- ja radarite kategooriajuht Priit Soosaar. «See lisainvesteering tagab ja vähendab võimalikke häireid eelhoiatuse- ja lennuliikluse süsteemides.»

Valitsus tegi 2019. ja 2021. aastal otsused alustada investeeringutega, et vabastada Eesti riigikaitselistest kõrguspiirangutest tuuleenergia tootmiseks. Sellest tulenevalt on valitsus kokku eraldanud 74,5 miljonit eurot, et leevendada riigikaitsest tulenevaid kõrguspiiranguid tuuleparkidele. Lisaks investeeritakse 67 miljonit eurot fondi (EU RFF fond) vahenditest lääne eesti kõrguspiirangute leevendamiseks. Eelpool nimetatud investeeringud sisaldavad aktiivradareid, passiivradareid ja sensoreid, taristut ja vaja minevaid teenuseid.

«Thalese radarisüsteem on meile teada-tuntud tipptehnoloogia, mis ühildub juba kahe olemasoleva radarisüsteemiga ja aitab meil paremini Eesti õhuruumi kaitsta,» ütles kaitseväe õhuseiredivisjoni ülem major Ivar Sammal

Kõrgusepiirangud jäävad kehtima õhuseireradarite positsioonide ümber 15 kilomeetri raadiusega aladel. Vaatamata kompensatsiooniradarite rajamisele, tuleb elektrituulikute, ka üksikute tuulikute, asukohad jätkuvalt kooskõlastada kaitseministeeriumiga, kuna tuulikud võivad avaldada negatiivset mõju erinevatele riigikaitse süsteemidele.