Eesti Panga kõige värskemas ennustuses hinnati, et Eesti majandus tänavu langusest ei pääse: kokkuvõttes kukub tänavu majandus ühe protsendi võrra. Panga president Madis Müller märkis, et Eesti majanduse olukord on keskmisest pisut halvem. Kriisist rääkida ei saa, aga olukord on kehv.