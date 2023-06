Digitaalse disaini ettevõtete hiidtehing läheb Euroopas monopolivastase uurimise alla

Tegu on seega tehingule järjekordse löögiga. Ühendkuningriik alustas esialgset uurimist eelmisel kuul, USA justiitsministeerium valmistab hetkel samuti väidetavalt ette kohtuasja tehingu blokeerimiseks. Briti majandusleht Financial Times vahendab nelja asjaga otseselt kursis oleva inimese sõnu, et Euroopa monopolidevastased regulaatorid alustavad ametlikku juurdlust tehingu üle juba selle aasta lõpul.

Tehing kujutaks nende sõnul endast n-ö turgu tapvat tehingut, mille käigus suurettevõte ostab konkurentsi kõrvaldamiseks väiksemad rivaalid ära. «Adobe üritab osta usaldusväärset konkurenti. See on halb,» ütles ELi reguleerivate asutuste mõtteviisi tundev inimene Financial Timesile.

Figma on üks juhtivatest pilvepõhiste disainitööriistade tootjatest. Muuhulgas on Figmal pilditöötlussüsteem Photoshop, mis on digitaalse disaini turgu valitsenud juba aastaid.

Tehingust pole Euroopa Komisjonile teatatud

Paljud suuremad tehingud lähevad EL-is nn ülekuulamise alla. Seda kutsutakse EL-i ringkondades «esimese faasi» uurimisteks, mis kestavad enamasti vaid paar kuud. Oht on aga, et EL-i ametivõimud kavatsevad alustada üksikasjalikuma «teise faasi» uurimisega, mis võib kesta mitu kuud ja võib lõpuks tehingu ka täielikult rööbastelt välja lüüa.

«Sellest tehingust ei ole komisjonile ametlikult teatatud. Kui tehing kujutab endast koondumist ja sellel on Euroopa Liidus oluline tähtsus, peavad ettevõtted sellest alati teavitama,» teatas Euroopa Komisjon.

Adobe'i pakkumine Figma ostmiseks hindab ettevõte 50 korda kallimaks kui nende aasta käive. 20 miljardi dollari suurune hinnasilt oli kaks korda suurem kui summa, millega hinnati ettevõtet 2021. aastal ja lausa kümnekordne tõus võrreldes 2019. aasta hinnanguga.