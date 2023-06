Mees, kes tegi ameeriklased rikkaks: ma magasin Apple'i aktsia maha

«Ja siis nad lihtsalt ostavad 10 000 dollari eest üht või teist aktsiat, sest nad kuulsid sellest peol või bussis,» ütles ta. «Seetõttu pole liialdatult öeldud, et mingil põhjusel mängivad inimesed börsil. Ehk ma oleks pidanud seda raaamatus rohkem rõhutama.»

Praegu on andmed palju lihtsamalt kättesaadavad, mille tõttu inimesed kes tahavad uurida investeerimist, saavad seda palju lihtsamini teha. Nüüd saavad investorid vaadata ettevõtte bilanssi, ilma et peaks kirjutama ettevõttesse, et nad saadaksid kvartaliaruande. Ka teenustasud on kõvasti väiksemad. Kuid kuna kulud on väiksemad, ei pea seetõttu hakkama kauplema.

«Näiteks ostetakse päevas kolm aktsiat üheks päevaks ja reedel müüakse nad maha, et osta uuel nädalal järgmised aktsiad,» lausus ta. «See pole investeerimine. See on hasartmängu mängimine.»

Veel mitteinvesteerival inimesel soovitas ta luua 100 000 dollari suurune mudelportfell ja osta sinna vähemalt kümme aktsiat, kui arvad, et oled hea aktsiate valija.

«Kirjuta iga ostu kohta kolm-neli punkti, miks ma oman just neid aktsiaid. Need ei pea isegi olema täislaused. Kolme kuu pärast vaata mis juhtus. Ja tee seda jälle kolme kuu pärast ja nii edasi. Vaata, mis juhtus sinu investeerimisideega ja millised on ettevõtte fundamentaalnäitajad,» lausus ta. «Kui sa teed selle ära, siis sa oled valmis pärisraha investeerima.»