Spotify juht Harryst ja Meghanist: nad on petturid

Algul avaldati, et koostööleping on väärt umbes 20 miljonit dollarit.

«Spotify ja Archewall Audio on otsustanud koostöö lõpetada ja nad on koos tehtud saadete üle uhked,» teatasid firmad ühises avalduses.

See ei ole esimene kord, mil Spotify taskuhäälingute innovatsiooni- ja monetiseerimise juht Bill Simmons paari kohta sapiseid märkusi teeb. Varem on ta öelnud, et tal on piinlik Harryga Spotify platvormi jagada.