Viimsi kortermajades on probleemid veesurvega, valla teatel saaksid elanikud ise mure lahendada

«See, et juba aastaid ei ole Viimsi suutnud lahendada veeprobleemi kortermajades, on ühe rikkama valla tingimustes ennekuulmatu. Olen ise helistanud mitmetesse ametiasutustesse, kust antud soovitus oli üks – korteriühistu ostku majja lisapump. Inimesed maksavad alles eluasemelaenu, majad on alla 20 aasta vanad, mõned veelgi uuemad, kuid korterit, kus on vahelduvvesi, sageli pigem nire, ei ole võimalik ka maha müüa. Kes selle jama eest vastutab,» kirjutas Veidemann Facebookis.