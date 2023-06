Kümme nippi, kuidas laste koolivaheaega rahakotisõbralikult sisustada

Esimene samm töömaailmas on lapsele väärtuslik ja meeldejääv kogemus. Suvi on selleks ideaalne aeg, sest noortel on aega ning tööandjatel rohkem hooajalisi tööpakkumisi. Ühtlasi teenib noor endale nii ise taskuraha, selle asemel et oma sääste kulutada. Suvetöö leidmiseks tasub koos lapsega uudistada tööportaale, kus on suvetööks sobivad pakkumised või tööampsud välja toodud.