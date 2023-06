Magnetic MRO kahjum vähenes mullu 97 protsenti

Ettevõtte ärikasum ulatus 2022. aastal 653 808 euroni, aasta varem oli ettevõtte ärikahjum aga 960 659 eurot, selgub Magnetic MRO majandusaasta aruandest. Ettevõtte muud äritulud ulatusid mullu 1,9 miljoni euroni, mida on 11,8 protsenti rohkem kui aasta varem, kui muud äritulud olid 1,7 miljonit eurot.

2022. aastal asutas ettevõte kolm uut tütarettevõtet – Kopenhaagenis, Varssavis ning Miamis. Kopenhaagenis asuva ettevõtte põhitegevuseks on pakkuda liinihooldusteenust, Varssavis asuv ettevõte on rataste ja pidurite töökoda ning Ameerika Ühendriigi ettevõtte eesmärgiks on suurendada grupi turuosa antud regioonis, peamiselt seoses varuosade müügi ja vahendusega.