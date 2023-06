Vesi läheb nagu kuumale kerisele: ⟩ Veetootja suurendas oma kriisivarusid

Vee müük Coopi poodides on võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvanud ligi 20 protsenti ja seda nii kanistrite kui ka teiste mahtude juures, ütles Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Kasvu tõdes ka Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski, kelle sõnul oli perioodil jaanuarist aprillini vee mahuline müük veidi alla eelmise aasta taseme, kuid kuna võrdluses eelmise aastaga on vesi keskmiselt 13 protsenti kallinenud, siis rahalises vaates jätkus käibe kasv ka nendel kuudel.

Ilm kujundab müüki

«Kui võtta kõrvale eelmise aasta juuni lõpu ja juuli alguse nädal, kus olid samuti kuumemad ilmad, siis saab öelda, et mahud on eelmise aasta kuumalainega sarnasel tasemel,» märkis Miido.

«Vee müügiga on paljuski nagu jäätise müügiga – kui ilm soosib, on müügid kõrged mõlemal,» tõdes Rimi Eesti ostujuht Talis Raak, kelle sõnul on vee müügid Rimi kauplustes ligi poole võrra suuremad kui eelmise aasta samal ajal.