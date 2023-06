Miljardär: tehisintellekti revolutsioon vallandab enneolematud investeerimisvõimalused

Uus kullapalavik

See ühepäevane kauplemine on üks olulisemaid finantsturgude ajaloos, meenutades ajaloolist kullapalaviku kasumit. Juhtkond ootab tulusid vahemikus 10,8–11,2 miljardit dollarit, samas kui konsensus on 7,2 miljardi dollari osas, mis on üle 50% erinevus ettevõtte enda juhiste ja turu üldiste ootuste vahel.