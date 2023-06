Eurojackpoti 1,8 miljoni võitja: see on ikka liiga suur summa tavainimese jaoks

Naine räägib ka sellest, kuidas võidust teada sai. Eesti Lotolt saadud sms andis teada, et ta piletil on võit, kuid erinevalt tavapärasest ei olnud kirjas summat. Avas arvuti ja nägi oma pileti võidu all palju numbreid, pani isegi prillid ette, et komakohta uurida ning ei märganud esimese ähmiga isegi miljonit tähistavat number ühte kõige ees. Aga ikkagi jäi see võiduinfo naise jaoks pisut segaseks, kuni luges uudistest, et keegi võitis suure summa ja mõistis, et tema ongi see suurvõitja, kellest uudised räägivad.