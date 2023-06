Tartu Maakohus kinnitas Saaremaa Lihatööstuse saneerimiskava

Lihatööstuse omaniku Vjatšeslav Leedo sõnul on ettevõtte ajutiste makseraskuste peamine põhjus mitmeid aastaid Eesti toiduainetööstust räsinud ahelkriiside rägastik, milles kõige suuremaks kaotajaks on senini olnud just lihatööstus. 2022. aasta lõppes lihatööstuse sektorile 22 miljoni eurose kahjumiga, aga ka 2023. aasta esimene kvartal tõi kogu sektorile juba üle 8 miljoni kahjumit, teatas ettevõte.

Saaremaa Lihatööstuse saneerimisnõustaja Urmas Võimre kinnitas pressiteates, et koostöös kõigi osapooltega koostatud ja kohtu poolt värskelt kinnitatud saneerimiskava on perspektiivile suunatud ning pakub ettevõttele mõistliku väljavaate elujõulisuse tagamiseks. «Saneerimiskavasse kirjutatud saneerimisabinõud on mõistlikud ning kõiki võlausaldajaid võrdselt arvestavad. Kava näeb ette lisaks kulude optimeerimisele kogu ettevõtte töö muutmist efektiivsemaks ja tõhusamaks, et tervendada selle majanduslikku seisu,» lisas Võimre.