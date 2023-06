Eesti Pank avaldas numbri - täpselt nii suur palgakasv ootab tänavu Eesti inimesi

Eesti Panga tänahommikuses majandusprognoosis hinnati, et Eesti majandus tänavu langusest ei pääse: kokkuvõttes kukub tänavu majandus 1%. Panga president Madis Müller märkis, et Eesti majanduse olukord on keskmisest pisut halvem. Kriisist rääkida ei saa, aga olukord on kehv.

Tarbijate jaoks on positiivsem see, et tarbijahinnad peaksid langema ja jõudma aasta lõpuks 5% juurde. Oma osa annab siin maailma toiduhindade langus, mille osas Eesti Pank märkis, et siin peaks hinnalangus lõpuks ka Eesti poodidesse jõudma.

Mis veel kasvab, on inimeste palgad. Eesti Panga ennustuste kohaselt saavad Eesti inimesed tänavu 11,6% palgalisa - ja seda isegi inflatsiooniga korrigeeritult. Samas pole inimeste reaalpalk suure inflatsiooni löögist taastunud, see peaks toimuma alles järgmisel aastal; aga seda eeldusel, et inimesed ka palgatõusud kätte saavad. Vastasel juhul inimeste reaalpalk jätkuvalt langeb. Kiire palgakasv jätkub ka tulevikus, kuid 2025. aastaks peaks see jõudma 5-6% juurde aastas. Panga andmetel on ettevõtted aga nii kiirelt oma toodete ja teenuste hindu tõsta saanud, et see kasumikasvule saatuslikuks ei saa. Mülleri hinnangul peaks varsti palgatõus jälle olema kiirem kui hinnatõus.

Tööturg on veel tugev, kuid pankurid on pessimistlikud: kui mullu oli töötus 5,5% juures, siis tänavu kasvab see 6,5% peale ja tipneb järgmisel aastal 7,1% juures. Kõige rohkem on pihta saanud ehitus- ja tööstussektor.