Ühes allveelaevaga on kadunud miljardärid

58-aastane Hamish Harding on lennundusfirma Action Aviationsi nõukogu esimees. Mees on käinud kosmoses ja talle kuulub kolm Guinnessi rekordit, kirjutab BBC.

Tema lapselaps Brian Szasz kirjutas Facebooki, et ta on läinud allveelaevaga kaduma. Nüüdseks on postitus kustutatud.