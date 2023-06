ÜLLATUS ⟩ Investorid polnud kallite markide ostjad

«Odavate markide ostmine lootuses, et need lähevad kallimaks, pole investeerimine, vaid spekulatsioon,» rääkis ta. «Palju õnne neile, kes on ostnud rikastumise eesmärgil näiteks Saksamaa Liitvabariigi 1960-1980ndate aastate marke. Peate olema õnnelikud, kui te üldse mistahes hinnaga nendest lahti saate.»

Margikogumise kui harrastusega on tegeletud juba umbes 160 aastat. 1860ndatel aastatel, kui erinevaid marke oli vähe, oli veel mõeldav kogu maailma kogumine. 1910. aasta paiku olid juba levinud trükitud piltidega margialbumid, kuhu sai kleepida kleepvaltsiga marke pildi peale. Sedasi muutus must-valge margialbum värviliseks ja rikuti palju puhtaid marke.

Louisi sõnul oligi filateelia tippaeg kogujate arvu mõttes kusagil aastatel 1910-1920. Uus moevool oli 1960ndatel postiajaloo kogumine, kus kirjadel lasti jutustada markide ja templitega oma liikumise teekonna lugu. Selleks ajaks olid albumite täitmise eesmärgil palju postiajalooliselt huvitavaid vanad kirju hävitatud.

Alates 2010. aastast on populaarsust kogumas nn. seltskondlik kogumine, kus kirja teekonna asemel pööratakse tähelepanu sellele, kellele on kiri adresseeritud ja kes on saatja. Kes need inimesed olid, selle kohta leiab googeldades mõndagi. Nüüd on moevooluks selline kogumine.

Kui suur on filatelistide arv?