Eesti sõlmis viie riigi koostöölepingu õhutõrjerakettide hankimiseks

«Mul on väga hea meel, et teeme oma strateegilise partneri Prantsusmaaga koostööd arendamaks Eesti õhutõrjevõimet, mille olulisust on näidanud Venemaa agressioonisõda Ukrainas,» ütles Eesti nimel lepingu allkirjastanud kaitseminister Hanno Pevkur.

«Koostöölepingule lisab väärtust asjaolu, et ühishankega liituvad ka Belgia, Küpros ja Ungari, mis võimaldab hoida kokku hinnalt ja kiirendada tarneaega,» lisas Pevkur.

Viie riigi koostööleppega volitatakse Prantsusmaad kõigi nimel ühishanget läbi viima. Plaan on jõuda Prantsuse tootjaga MBDA lepinguni tänavu sügisel.

«Hankides ühiselt Euroopa tootjalt, on meil võimalik taotleda toetust ka Euroopa Liidult. Meie eesmärk on, et iga riigikaitsesse investeeritud eurot toodaks maksimaalselt kaitsevõimet,» selgitas Pevkur.

Eesti plaan on hankida rakette olemasolevate Mistrali lühimaa õhutõrjesüsteemi laskeseadmete jaoks.

«Meile on oluline, et saame tugevdada Eesti kaitsevõimet ning kui on võimalus teatud valdkondades teha koostööd partnerriikidega, lisab see ainult väärtust. MBDA lühimaa õhutõrjesüsteem Mistral on Euroopas laialt levinud, mis võimaldab riikidel üksteist toetada süsteemi kasutamisel ja miks mitte kriisi ajal ka varude ristkasutamisega,» ütles riigi kaitseinvesteeringute keskuse relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp.

Prantsuse relvatootja MBDA toodetav Mistral on infrapunakiirgusele isesihituv «lase ja unusta» põhimõttel töötav õhutõrje raketisüsteem, mille efektiivse tegevuskaugus ulatub kuue kilomeetri kaugusel lendavate õhuründevahenditeni.

Kaitsevägi tellis esimesed Mistralid 2007. aastal, relvastusse kuuluvad need alates 2009. aastast. Mistral on kompaktne ja multifunktsionaalne ning seda saab kasutada nii maapinnalt, aga ka autodelt, laevadelt ja helikopteritelt laskmisel. Süsteem on kasutusel 30 riigis üle maailma.