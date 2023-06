Buffett ostis taas kamaluga Jaapani aktsiaid

Berkshire Hathaway teatas, et tema osalused Itochis, Marubenis, Mitsubishi Corpis, Mitsui & Co-s ja Sumitomos on nüüd keskmiselt üle 8,5%. Firma teatas esmakordselt ostudest 2020. aastal ja täiendavad ostud on kooskõlas ettevõtte plaaniga hoida osalusi pikaajaliselt ja suurendada neid kuni 9,9%-ni.

Buffetti investeeringud ja tema optimism Jaapani väljavaadete suhtes on juhtinud tähelepanu paranevatele majandustingimustele ja aktsionärisõbralikele ettevõtte juhtimise reformidele, mis on aidanud toetada Jaapani aktsiate säravat rallit. 10 nädalat järjestikust tõusu on aidanud Nikkeil sel aastal tõusta koguni 28% võrra.

«Jaapani aktsiate taganttuuled jätkavad mitmekordistumist,» ütles Singapuris asuva maakleri Saxo Marketsi turustrateeg Charu Chanana Reutersile. «Kuigi varem vihjati, et Berkshire suurendab oma osalust, on teade tulnud mõnevõrra oodatust varem ja suurendab veelgi Jaapani aktsiate optimismi.»

Berkshire'i sõnul on investeeringute koguväärtus suurim kõigist väljaspool USAd asuvatest Berkshire'i omanduses olevatest avalikest aktsiatest.

Jaapani kauplemisfirmad, mida tuntakse sogo shosha nime all, kauplevad mitmesuguste materjalide, toodete ja toiduainetega, olles sageli vahendajaks, osutades logistilist tuge.

Kõik need aktsiad on sel aastal tõusnud üle 30%, kusjuures Marubeni aktsia on tõusnud 62% ja selle hind on alates 2020. aasta lõpust rohkem kui kolmekordistunud.